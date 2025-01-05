Блінкен: США уникнули прямого конфлікту з РФ на тлі ядерних загроз з боку Кремля

У розмові з журналістами американський чиновник відповів на запитання, наскільки Штати "були близькі до прямого конфлікту" з РФ на тлі її широкомасштабного вторгення в Україну у 2022 році.

"Подивіться, були різні моменти, коли у нас виникали реальні занепокоєння щодо дій, які може вжити Росія, включаючи навіть потенційне використання ядерної зброї. Це дуже зосередило розум. Але я вважаю, що ми змогли впоратися з цим таким чином, щоб уникнути прямого конфлікту з Росією", - зазначив Блінкен.

За словами держсекретаря США, наразі РФ бере участь "у всіляких підлих діях, так званих гібридних атаках того чи іншого роду, чи то в кіберпросторі, чи це диверсії, чи вбивства".

"Такі речі трапляються. Вони відбуваються в Європі. І це те, над чим ми дуже тісно співпрацюємо з багатьма нашими партнерами. Але з точки зору прямого конфлікту, я не думаю, що ми були (до нього, - ред.) близькими", - сказав він та додав, що Вашингтон має про це пам'ятати.

Про підтримку України напередодні великого нападу РФ

Говорячи про допомогу Україні Блінкен висловився про наміри США "переконатися, що не лише ми були готові, а союзники та партнери були готові, але й що Україна була готова" до широкомасштабної агресії з боку РФ.

Блінкен розповів, що ще перед повномасштабним вторгенням РФ починаючи з вересня 2021 року, а потім у грудні "ми тихо передали в Україну багато зброї, щоб переконатися, що в них під рукою є те, що їм потрібно для захисту".

"Такі речі, як "Стінгери", "Джавеліни" (переносні зенітно-ракетний комплекси Stinger та переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin, - ред.), які відіграли важливу роль у перешкоджанні Росії взяти Київ, не захопити країну, стерти її з карти і справді відштовхнути росіян назад", - сказав держсекретар США.

Він додав, що "в різні моменти часу" підіймалися питання щодо надання Україні інших видів озброєння.

"Це танк Абрамс? Це F-16? Щоразу нам доводилося дивитися не тільки на те, чи варто давати це українцям, але й на те, чи знають вони, як цим користуватися? Чи можуть вони це підтримувати? Це частина узгодженого плану? Усе це вплинуло на рішення, які ми прийняли щодо того, що їм і коли дати", - розповів Блінкен.

Про можливість припинення війни у дипломатичний спосіб

Також він висловився про дипломатичні дії у 2022 році, зокрема для об'єднання "понад 50 країн, не лише в Європі, а й далеко за її межами, на підтримку України та на захист цих принципів, які Росія також атакувала ще в лютому того ж року".

Він нагадав, що "дуже багато працював напередодні війни", включаючи зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві з метою знайти спосіб запобігти військовій агресії з боку Кремля проти України.

"З тих пір, якби була будь-яка можливість вступити в дипломатичні відносини таким чином, щоб покласти край війні на справедливих і довготривалих умовах, ми були б першими, хто нею скористався. На жаль, принаймні до цього моменту ми не бачили жодних ознак того, що Росія була справді готова вступити (у такі дипломатичні переговори, - ред.). Я сподіваюся, що це зміниться", - сказав Блінкен.