Китай застеріг Росії від застосування ядерної зброї проти України, - Блінкен
Росія розглядала можливість ядерного удару по Україні. Китай застеріг Москву від застосування ядерної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря США Ентоні Блінкена в коментарі Financial Times.
Він зазначив, що США були "дуже стурбовані", оскільки російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, розглядав ядерний варіант проти України.
"Навіть якщо ймовірність зросла з 5 до 15 відсотків, коли йдеться про ядерну зброю, немає нічого серйознішого", - сказав Блінкен.
За словами Блінкена, у США є підстави вважати, що Китай вступив у зв’язок з Росією і сказав: "Не роби цього".
Держсекретар США додав, що подібна динаміка могла мати місце, коли США повідомили Китаю, що Путін планує розмістити ядерну зброю в космосі.
Блінкен також заперечив припущення, що адміністрація президента Джо Байдена зволікала з наданням зброї Україні, кажучи, що вона повинна була взяти до уваги низку факторів, таких як здатність експлуатувати та обслуговувати системи.
Ядерні погрози Путіна
Варто зазначити, що Росія неодноразово погрожувала Україні та країнам Заходу ядерною зброєю. Західні видання та деякі політики вважають, що російський диктатор Володимир Путін у жовтні 2022 року був максимально близький до застосування ядерної зброї проти України.
У листопаді 2024 року Путін підписав нову ядерну доктрину Росії. В оновленому документі зазначено, що підставою для завдання ядерного удару може бути агресія проти Росії, а також її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави.
Більше про російську доктрину та як на неї відреагували у світі - у матеріалі РБК-Україна.
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