UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Блинкен сообщил Берлину позицию США по "Северному потоку-2"

Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты донесли до властей Германии свою позицию по российскому газопроводу "Северный поток-2". В случае продолжения строительства санкции будут усилены.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

"Мы просто хотели убедиться, что в нашей позиции не было двусмысленности, чтобы наши друзья и партнеры понимали нас", - сказал Блинкен.

Как отметил глава Госдепартамента, во время недавней встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом в Брюсселе ему было важно сказать, что США рассматривают трубопровод как плохую сделку.

"Это дает России больше возможностей для использования энергии в качестве инструмента принуждения", - сказал он.

На вопрос, могут США что-нибудь сделать, чтобы остановить трубопровод из России в Германию, Блинкен сказал CNN: "В конечном итоге это зависит от тех, кто пытается построить трубопровод и завершить его. Мы просто хотели убедиться, что наша позиция и наше противодействие трубопроводу были хорошо поняты".

Блинкен напомнил о введенных санкциях, одобренных Конгрессом. "Согласно законодательству, мы ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода. Мы дали ясно понять, что мы будем продолжать наращивать эти меры", - сказал госсекретарь США.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза американских санкций против "Северного потока-2" является реальной. Под них могут попасть европейские компании, которые задействованы в строительстве газопровода.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что газопровод "Северный поток-2" не является необходимым для Европы, однако Брюссель может сделать только так, чтобы он соответствовал правилам Евросоюза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиГерманияСеверный поток-2
Читайте также
Польша ввела санкции против двух судов, участвующих в строительстве "Северного потока-2"
"Северный поток - 2" однозначно достроят в этом году, - "Газпром"
Прогноз погоды