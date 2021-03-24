США предупредили Германию о реальной угрозе санкций из-за "Северного потока-2"
Угроза американских санкций против "Северного потока-2" является реальной. Под них могут попасть европейские компании, которые задействованы в строительстве газопровода.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.
По его словам, на вчерашней встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом он сказал, что санкции - это реальная возможность. Он также подтвердил обеспокоенность президента США Джо Байдена по поводу нового газопровода из России в Германию.
При этом Блинкен отказался рассказать подробности, но добавил, что США внимательно следят за строительством трубопровода по дну Балтийского моря, которое почти завершено.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди стран-участниц альянса нет четкой позиции по "Северному потоку-2".
До этого Энтони Блинкен говорил об опасности строительства "Северного потока-2". По его словам, проект противоречит интересам всего Евросоюза и может подорвать экономическую безопасность Украины. Предполагается, что Берлин попытается избежать санкций, увеличив объемы помощи Киеву, а также приняв участие в перепрофилировании украинской газотранспортной системы под перекачку водороду.