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Европе не нужен "Северный поток-2", - вице-президент ЕК

Новина українською → Брюссель, Воскресенье 14 марта 2021 14:16
Европе не нужен "Северный поток-2", - вице-президент ЕК Фото: Франс Тиммерманс (facebook.com frans.timmermans)
Автор: РБК-Украина

Новый газопровод "Северный поток-2" не является необходимым для Европы. Однако Брюссель может сделать только так, чтобы он соответствовал правилам Евросоюза.

Об этом в интервью Tagesspiegel заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

По его словам, Еврокомиссия по-прежнему против строительства нового газопровода из России в Германии.

"Нам не нужен "Северный поток-2", но он действительно существует. Тем не менее, Еврокомиссия должна обеспечить использование "Северного потока-2" в соответствии с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС", - заявил он.

Тиммерманс уточнил, что согласно правилам ЕС, трубопровод не должен ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Европы.

Напомним, ранее издание Politico писало, что администрация президента США Джо Байдена хочет помешать строительству "Северного потока-2", но не хочет портить отношения с Германией, которая заинтересована в газопроводе. При этом Вашингтон рассматривает возможность новых санкций.

Также сообщалось, что Украина разработала несколько сценариев на случай запуска "Северного потока-2", поскольку Россия может в дальнейшем отказаться от услуг украинской ГТС при транзите газа в Европу.

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