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Блінкен повідомив Берліну позицію США щодо "Північному потоку-2"

Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати донесли до влади Німеччини свою позицію щодо російського газопроводу "Північний потік-2". У разі продовження будівництва санкції будуть посилені.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Ми просто хотіли переконатися, що в нашій позиції не було двозначності, щоб наші друзі та партнери розуміли нас", - сказав Блінкен.

Як зазначив глава Держдепартаменту, під час недавньої зустрічі з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом в Брюсселі йому було важливо сказати, що США розглядають трубопровід як погану угоду.

"Це дає Росії більше можливостей для використання енергії в якості інструменту примусу", - сказав він.

На запитання, чи можуть США що-небудь зробити, щоб зупинити трубопровід із Росії в Німеччину, Блінкен сказав CNN: "У кінцевому підсумку це залежить від тих, хто намагається побудувати трубопровід і завершити його. Ми просто хотіли переконатися, що наша позиція і наша протидія трубопроводу були добре зрозумілі".

Блінкен нагадав про введені санкції, схвалені Конгресом. "Згідно законодавства, ми ввели санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві трубопроводу. Ми дали ясно зрозуміти, що ми будемо продовжувати нарощувати ці заходи", - сказав держсекретар США.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що загроза американських санкцій проти "Північного потоку-2" є реальною. Під них можуть потрапити європейські компанії, які задіяні у будівництві газопроводу.

Нагадаємо, віце-президент Єврокомісії Франс Тиммерманс заявив, що газопровід "Північний потік-2" не є необхідним для Європи, однак Брюссель може зробити тільки так, щоб він відповідав правилам Євросоюзу.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиГерманияПівнічний потік-2
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