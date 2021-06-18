Блинкен на следующей неделе посетит Германию и встретится с Меркель

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе посетит Германию. Он примет участие в Второй конференции по Ливии.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"23 июня канцлер (Ангела Меркель, - ред.) примет госсекретаря США Блинкена. В этот день он принимает участие в берлинской конференции по Ливии", - отметил он.

По его словам, на этот день также запланирована встреча Блинкена с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Ожидается, что стороны обсудят все внешнеполитические темы, которые поднимались на последних саммитах.