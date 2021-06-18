Блінкен наступного тижня відвідає Німеччину і зустрінеться з Меркель

Про це на брифінгу заявив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт.

"23 червня канцлер (Ангела Меркель, - ред.) прийме держсекретаря США Блінкена. У цей день він бере участь у берлінській конференції щодо Лівії", - зазначив він.

За його словами, на цей день також запланована зустріч Блінкена з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом. Очікується, що сторони обговорять всі зовнішньополітичні теми, які піднімалися на останніх самітах.