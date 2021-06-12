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Меркель обсудила с Байденом "Северный поток-2"

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Германия, Суббота 12 июня 2021 18:26
Меркель обсудила с Байденом "Северный поток-2" Фото: Меркель встретилась с Байденом (twitter.com/RegSprecher)
Автор: Наталья Скороход

Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с президентом США Джо Байденом в рамках саммита G7. Стороны затронули тему реализации проекта "Северный поток - 2" и последствия от этого для Украины.

Об этом сообщает stern.de.

Меркель сказала,что коротко обсудила с Байденом тему "Северного потока-2".

Она упомянула о "хороших, конструктивных обсуждениях", которые ведутся с США по этому поводу.

"Для нас обоих жизненно важно, чтобы Украина и дальше была партнером по транзиту природного газа", - отметла Меркель.

Меркель также упомянула о своем запланированном визите к Байдену в Вашингтон, который намечен на 15 июля. В ходе встречи стороны более подробно обсудят вопрос "Северного потока-2".

"У нас скоро будет возможность поговорить друг с другом подольше", - сказала Меркель.

Также она отметила, что поговорила с президентом США и его предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна состояться в Женеве 16 июня. Также стороны обменялись мнениями относительно саммита НАТО и обсудили вопросы по Афганистану.

Напомним, о последствиях реализации проекта "Северный поток-2" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, что Меркель планирует поездку в США, где встретиться с Байденом. Это подтвердили в Белом Доме.

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