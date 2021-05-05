Блинкен сегодня приедет в Украину: что известно

Когда приедет Блинкен

Блинкен будет находиться в Киеве 5-6 мая, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебою и другими официальными лицами.

Ожидается, что он приедет вместе с заместительницей по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Что Блинкен будет обсуждать в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что главным будет вопрос безопасности, а также помощь, которую могут оказать США в реформах.

Кроме того, стороны будут обсуждать экономику, особенно энергетическую сферу.

По информации телеканала CNN, визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам США по НАТО, что Вашингтон не намерен отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на запланированной на лето встрече лидеров двух стран.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен накануне визита в Украину обсудил ее с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В частности, они поговорили о наращивании войск России у украинских границ.

В Киеве могут ограничить движение из-за визита Блинкена

В Управлении госохраны сообщили, что 5-6 мая возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных улицах центральной части города.