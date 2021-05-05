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В центре Киева возможны ограничения движения из-за визита Блинкена

Новина українською → Киев, Среда 05 мая 2021 09:21
В центре Киева возможны ограничения движения из-за визита Блинкена Фото: визит Блинкена продлится 5-6 мая (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5-6 мая посетит Украину с рабочим визитом. На это время возможны незначительные ограничения дорожного движения на центральных улицах Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны Украины.

Ограничения будут связаны с мерами по обеспечению охраны Блинкена.

"В связи с рабочим визитом в Украину Государственного секретаря США Энтони Блинкена 5-6 мая возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на отдельных улицах центральной части города", - сообщили в Управлении госохраны.

Напомним, во время визита Блинкена в Украину планируют обсудить темы безопасности и экономики.

Как узнало РБК-Украина, госсекретарь США планирует обсудить с украинскими чиновниками агрессию России против Украины. Он также хочет встретиться с премьер-министром и предстоятелем ПЦУ.

Отметим, вместе с Блинкеном в Украину прибудет также и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Сообщалось, что Блинкен должен посетить Украину до встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

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