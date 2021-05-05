Блінкен сьогодні приїде в Україну: що відомо

Коли приїде Блінкен

Блінкен перебуватиме в Києві 5-6 травня, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і іншими офіційними особами.

Очікується, що він приїде разом з заступницею з політичних питань Вікторією Нуланд.

Що Блінкен обговорюватиме в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що головним буде питання безпеки, а також допомога, яку можуть надати США в реформах.

Крім того, сторони обговорюватимуть економіку, особливо енергетичну сферу.

За інформацією телеканалу CNN, візит Блінкена до Києва повинен продемонструвати союзникам США по НАТО, що Вашингтон не має наміру відмовлятися від жорсткого курсу щодо Москви на запланованій на літо зустрічі лідерів двох країн.

Державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні візиту до України обговорив її з головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Зокрема, вони поговорили про нарощування військ Росії біля українських кордонів.

У Києві можуть обмежити рух через візит Блінкена

В Управлінні держохорони повідомили, що 5-6 травня можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на окремих вулицях центральної частини міста.