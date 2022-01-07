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Блинкен: Россия может создать провокацию, чтобы напасть на Украину

Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия может устроить провокацию у границ Украины. Таким образом, по его мнению, Москва может оправдать новую агрессию в отношении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Госдепа.

"Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию (в Украину - ред.) в надежде на то, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно", - сказал Блинкен.

Напомним, Россия стянула к украинским границе более 100 тысяч военных. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял об угрозе новой войны в Европе.

Как писало РБК-Украина, канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивал, что угроза вторжения России в Украину является новой проблемой для Европы.

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Войска РФРоссийская ФедерацияУкраинаСоединенные Штаты АмерикиЭнтони Блинкен