Блинкен: Россия может создать провокацию, чтобы напасть на Украину

"Никому не следует удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для того, чтобы обосновать военную интервенцию (в Украину - ред.) в надежде на то, что к тому моменту, как в мире поймут, что здесь был подвох, будет уже поздно", - сказал Блинкен.