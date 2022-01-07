Блінкен: Росія може створити провокацію, щоб напасти на Україну

"Нікому не слід дивуватися, якщо Росія влаштує провокацію чи інцидент, а потім спробує використати це для того, щоб обґрунтувати військову інтервенцію (в Україну - ред.) в надії на те, що до того моменту, як у світі зрозуміють, що тут була каверза, буде вже пізно", - сказав Блінкен.