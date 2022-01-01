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Угроза вторжения в Украину является новой проблемой для Европы, - Шольц

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Берлин, Суббота 01 января 2022 11:25
Угроза вторжения в Украину является новой проблемой для Европы, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа сейчас сталкивается с новыми проблемами из-за Украины. Для безопасности в Европе необходимо трансатлантическое сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Spiegel.

Угроза эскалации ситуации вокруг Украины является новой проблемой, заявил Шольц в новогоднем обращении.

По его словам, нерушимость границ - это огромное достояние, ценность которого не подлежит обсуждению. Целью сотрудничества стран является создание "суверенной, сильной Европы", которая "живет в соответствии со своими общими ценностями мира, верховенства закона и демократии".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сегодня нет угрозы открытого нападения России.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, зачем РФ стягивает войска к Украине.

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Украина Германия Олаф Шольц
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