Блинкен в разговоре с Маасом "выразил обеспокоенность" из-за "Северного потока-2"

Стороны переговоров "обсудили координацию следующих шагов по реагированию на ситуацию в Беларуси и усилия по оказанию помощи в секторе Газа, а также важность оживления альянса НАТО в рамках амбициозного процесса "НАТО-2030".

Отдельно отмечается, что Блинкен "повторно выразил обеспокоенность США" в связи с "Северным потоком-2".