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В Британии призывают к санкциям против "Северного потока-2" из-за задержания Протасевича

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Великобритания, Понедельник 24 мая 2021 19:17
В Британии призывают к санкциям против "Северного потока-2" из-за задержания Протасевича Фото: в Британии призывают к санкциям против "Северного потока-2" из-за действий Минска (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Том Тугендхат призвал правительство страны к санкциям против проекта "Северный поток-2" и российского газопровода "Ямал - Европа" в рамках ответа на задержание в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он считает, что действия белорусских властей являются угрожающими не только для тех, кто их не поддерживает.

Об этом сообщает The Guardian.

Тугендхат отметил, что действия режима Лукашенко расцениваются как "похищение людей", и они являются серьезным нарушением прав человека не только журналиста Романа Протасевича, "но и каждого пассажира и члена экипажа этого самолета".

"Это прямая угроза не только для тех, кто не поддерживает такие режимы, как в Беларуси, но и для всех нас, кто может пролететь над таким государством", - сказал он.

Тугендхат назвал "абсолютно правильным" шаг правительства по запрету авиакомпаниям летать над Беларусью.

"Пойдет ли он (глава МИД Британии Доминик Рааб - ред.) далее, и будет ли он призвать к приостановке газопровода "Северный поток-2" и энергетического трубопровода Ямал (российский газопровод "Ямал - Европа" - ред.), что идет через Беларусь, и благодаря которому берутся деньги на поддержку этого тиранского режима?"- сказал Тугендхат.

Напомним, Великобритания в понедельник, 24 мая, ввела новые санкции против Беларуси. Такое решение было принято после принудительной посадки пассажирского самолета Ryanair в Минске и задержания основателя Nexta Романа Протасевича.

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