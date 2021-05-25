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Блінкен в розмові з Маасом "висловив стурбованість" через "Північний потік-2"

Автор: Даша Харченко

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом. Під час переговорів торкнулися ситуації з будівництвом трубопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться на сайті Держдепу.

Сторони переговорів "обговорили координацію наступних кроків щодо реагування на ситуацію в Білорусі і зусилля з надання допомоги в секторі Газа, а також важливість пожвавлення альянсу НАТО в рамках амбітного процесу "НАТО-2030".

Окремо наголошується, що Блінкен "повторно висловив стурбованість США" у зв'язку з "Північним потоком-2".

Нагадаємо, голова Комітету у закордонних справах Палати громад Великої Британії Том Тугендхат закликав уряд країни до санкцій проти проекту " Північний потік-2" і російського газопроводу "Ямал-Європа" в рамках відповіді на затримання в Мінську засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо російських організацій і суден за проектом"Північний потік-2". Під санкції потрапили 13 суден.

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