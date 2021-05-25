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Блинкен в разговоре с Маасом "выразил обеспокоенность" из-за "Северного потока-2"

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США, Вторник 25 мая 2021 05:05
Блинкен в разговоре с Маасом "выразил обеспокоенность" из-за "Северного потока-2" Фото: строительство Северного потока-2 продолжается (nord-stream2)
Автор: Даша Харченко

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом. Во время переговоров затронули ситуацию со строительством трубопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится на сайте Госдепа.

Стороны переговоров "обсудили координацию следующих шагов по реагированию на ситуацию в Беларуси и усилия по оказанию помощи в секторе Газа, а также важность оживления альянса НАТО в рамках амбициозного процесса "НАТО-2030".

Отдельно отмечается, что Блинкен "повторно выразил обеспокоенность США" в связи с "Северным потоком-2".

Напомним, председатель Комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Том Тугендхат призвал правительство страны к санкциям против проекта "Северный поток-2" и российского газопровода "Ямал - Европа" в рамках ответа на задержание в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки ввели санкции в отношении российских организаций и судов по проекту "Северный поток-2". Под санкции попали 13 судов.

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