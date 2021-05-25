Блінкен в розмові з Маасом "висловив стурбованість" через "Північний потік-2"

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом. Під час переговорів торкнулися ситуації з будівництвом трубопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться на сайті Держдепу.

Сторони переговорів "обговорили координацію наступних кроків щодо реагування на ситуацію в Білорусі і зусилля з надання допомоги в секторі Газа, а також важливість пожвавлення альянсу НАТО в рамках амбітного процесу "НАТО-2030".

Окремо наголошується, що Блінкен "повторно висловив стурбованість США" у зв'язку з "Північним потоком-2".