Блінкен в розмові з Маасом "висловив стурбованість" через "Північний потік-2"
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом. Під час переговорів торкнулися ситуації з будівництвом трубопроводу "Північний потік-2".
Про це йдеться на сайті Держдепу.
Сторони переговорів "обговорили координацію наступних кроків щодо реагування на ситуацію в Білорусі і зусилля з надання допомоги в секторі Газа, а також важливість пожвавлення альянсу НАТО в рамках амбітного процесу "НАТО-2030".
Окремо наголошується, що Блінкен "повторно висловив стурбованість США" у зв'язку з "Північним потоком-2".
Нагадаємо, голова Комітету у закордонних справах Палати громад Великої Британії Том Тугендхат закликав уряд країни до санкцій проти проекту " Північний потік-2" і російського газопроводу "Ямал-Європа" в рамках відповіді на затримання в Мінську засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо російських організацій і суден за проектом"Північний потік-2". Під санкції потрапили 13 суден.