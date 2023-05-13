Блінкен провів телефонну розмову з Кулебою: що обговорили

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провели телефонні переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

Посадовці обговорили поточну підготовку України до контрнаступу та питання, як внесок міжнародних партнерів може посприяти його успішності.

Держсекретар зазначив, що суверенітет України є життєво важливим для миру та безпеки в Європі, і підтвердив зобов’язання США притягнути Росію до відповідальності, підкресливши обіцянку президента Байдена підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Оновлено о 08:32:

Як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, сторони обговорили наступні поставки озброєння Україні, співпрацю з Глобальним Півднем й створення спеціального трибуналу.

"Я приділив особливу увагу важливості надання Україні винищувачів F-16 та крокам, необхідним для початку підготовки українських пілотів", - пише міністр Кулеба.