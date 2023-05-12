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США допоможуть Україні заповнити нестачу зброї, якщо це необхідно, - Блінкен

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Вашингтон, П'ятниця 12 травня 2023 08:56
США допоможуть Україні заповнити нестачу зброї, якщо це необхідно, - Блінкен Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США продовжать підтримувати Україну і допоможуть закрити нестачу зброї, якщо виникне така потреба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Він наголосив, що Вашингтон співпрацював з понад 50 країнами, щоб створити коаліцію для допомоги Україні, і продовжує це робити.

"Це процес, і ми працюємо буквально щодня з українцями та з цією коаліцією країн, щоб переконатися, що вони мають підтримку. Якщо є прогалини, якщо є нестачі, вони нам скажуть, і ми докладемо всіх зусиль, щоб їх заповнити", - сказав Блінкен.

Держсекретар також позитивно відреагував на передачу Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

ізні країни будуть робити різні речі залежно від власних можливостей, залежно від власних технологій, залежно від того, що є найбільш доцільним. Таким чином ми надали деякі унікальні речі для України через цей процес", - додав він.

Нагадаємо, вчора глава Міноборони Британії підтвердив, що його країна надала українській армії ракети Storm Shadow.

Детальніше про ці далекобійні ракети та як вони можуть допомогти Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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