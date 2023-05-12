Кулеба візьме участь в зустрічі голів МЗС ЄС в Стокгольмі: про що говоритимуть

Завтра, 13 травня, голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відвідає Стокгольм, де зустрінеться з міністрами закордонних справ ЄС й Індо-тихоокеанського міністерського форуму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Під час зустрічі Кулеба порушить питання посилення військової допомоги ЄС, а також кроків до відкриття переговорів про вступ України в ЄС.

"У фокусі обговорень із міністрами країн ЄС та Індо-тихоокеанського регіону буде вплив російської агресії на світову систему безпеки", - додає пресслужба.

Також зазначається, що в рамках візиту планується низка двосторонніх зустрічей голови МЗС з іноземними колегами.