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Блинкен провел телефонный разговор с Кулебой: что обсудили

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Суббота 13 мая 2023 07:54
Блинкен провел телефонный разговор с Кулебой: что обсудили Фото: переговоры Блинкена и Кулебы (twitter/DmytroKuleba)
Автор: Максим Шушко

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провели телефонные переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

Чиновники обсудили текущую подготовку Украины к контрнаступлению и вопрос, как вклад международных партнеров может способствовать его успешности.

Госсекретарь отметил, что суверенитет Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе, и подтвердил обязательство США привлечь Россию к ответственности, подчеркнув обещание президента Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что США продолжат поддерживать Украину и помогут закрыть нехватку оружия, если возникнет такая потребность.

Напомним, Кулеба, 13 мая, посетит Стокгольм, где встретится с министрами иностранных дел ЕС и Индо-тихоокеанского министерского форума, где поднимет вопрос усиления военной помощи ЕС, а также шагов к открытию переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен
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