Блинкен провел переговоры послом Франции, с вернувшимся в США после скандала с подлодками

Госсекретарь США обсудил с ним дальнейший путь выстраивания отношений между двумя странами.

"Госсекретарь Блинкен и посол Этьен отметили продуктивность телефонного звонка между президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном 22 сентября и обсудили дальнейший путь выстраивания двусторонних отношений США и Франции", - говорится в заявлении.

Прайс добавил, что Этьен обсудил с Блинкеном его предстоящую поездку в Париж, где госсекретарь примет участие во встрече совета министров Организации экономического сотрудничества и развития.

Они также "обсудили способы расширения сотрудничества США и Франции на глобальной арене".