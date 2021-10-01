Блинкен провел переговоры послом Франции, с вернувшимся в США после скандала с подлодками

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в пятницу с послом Франции Филиппом Этьеном. Он вернулся в Вашингтон после консультаций в Париже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепа США Неда Прайса.
Госсекретарь США обсудил с ним дальнейший путь выстраивания отношений между двумя странами.
"Госсекретарь Блинкен и посол Этьен отметили продуктивность телефонного звонка между президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном 22 сентября и обсудили дальнейший путь выстраивания двусторонних отношений США и Франции", - говорится в заявлении.
Прайс добавил, что Этьен обсудил с Блинкеном его предстоящую поездку в Париж, где госсекретарь примет участие во встрече совета министров Организации экономического сотрудничества и развития.
Они также "обсудили способы расширения сотрудничества США и Франции на глобальной арене".
Посол Франции был приглашен на консультации в Париж на фоне скандала вокруг соглашения о строительстве атомных подводных лодок. О возвращении дипломата в США было объявлено на прошлой неделе по итогам телефонных переговоров Макрона и Байдена.
Напомним, Франция отозвала послов из Австралии.
Отметим, ранее президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обсудили по телефону кризис в отношениях между странами.