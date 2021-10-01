Блінкен провів переговори послом Франції, який повернувся в США після скандалу з підводними човнами

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся в п'ятницю з послом Франції Філіпом Етьєном. Він повернувся до Вашингтона після консультацій у Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Держдепу США Неда Прайса.
Держсекретар США обговорив з ним подальший шлях вибудовування відносин між двома країнами.
"Держсекретар Блінкен і посол Етьєн відзначили продуктивність телефонного дзвінка між президентом США Джо Байденом і президентом Франції Емманюелем Макроном 22 вересня і обговорили подальший шлях вибудовування двосторонніх відносин США і Франції", - йдеться в заяві.
Прайс додав, що Етьєн обговорив з Блінкеном його прийдешню поїздку в Париж, де держсекретар візьме участь у зустрічі Ради міністрів Організації економічного співробітництва та розвитку.
Вони також "обговорили способи розширення співпраці США та Франції на глобальній арені".
Посол Франції був запрошений на консультації в Париж на тлі скандалу навколо угоди про будівництво атомних підводних човнів. Про повернення дипломата в США було оголошено минулого тижня за підсумками телефонних переговорів Макрона і Байдена.
Нагадаємо, Франція відкликала послів з Австралії.
Зазначимо, раніше президенти США і Франції Джо Байден і Еммануель Макрон обговорили телефоном кризу у відносинах між країнами.