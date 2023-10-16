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Блінкен під час повторного візиту в Ізраїль ховався у бункері разом із Нетаньяху

Понеділок 16 жовтня 2023 21:45
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Блінкен під час повторного візиту в Ізраїль ховався у бункері разом із Нетаньяху Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Ізраїлю змушений був ховатися від обстрілів разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними ЗМІ, Блінкен і Нетаньяху змушені були сховатися в бункері, після того, як повітряні сирени перервали їх зустріч у Тель-Авіві.

Попередньо, їм довелось знаходитись у бункері близько 5 хвилин, після чого вони змогли відновити свої переговори.

Журналіст Washington Post, який чекав біля будівлі, опублікував ці кадри в соціальних мережах.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Блінкен відвідував Ізраїль 12 жовтня. Тоді він запевнив Нетаньяху у підтримці з боку США, заявивши, що метою ХАМАС є знищення Ізраїлю та євреїв. До того ж, у США неоднократно підкреслювали, що зможуть одночасно підтримувати і Україну, і Ізраїль.

Блінкен також анонсував відкриття КПП "Рафах" у Єгипті для евакуації громадян із Сектора Гази.

Додамо, що прем'єр-міністр Ізраїлю запросив президента США Джо Байдена відвідати державу цього тижня.

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Ентоні Блінкен Ізраїль Сектор Газа
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