Блінкен під час повторного візиту в Ізраїль ховався у бункері разом із Нетаньяху

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Ізраїлю змушений був ховатися від обстрілів разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними ЗМІ, Блінкен і Нетаньяху змушені були сховатися в бункері, після того, як повітряні сирени перервали їх зустріч у Тель-Авіві.

Попередньо, їм довелось знаходитись у бункері близько 5 хвилин, після чого вони змогли відновити свої переговори.

Журналіст Washington Post, який чекав біля будівлі, опублікував ці кадри в соціальних мережах.

Air sirens are blaring now in Tel Aviv as we waited for Blinken to finish his meeting with Israel’s war cabinet pic.twitter.com/qnlzjTLt2Q — John Hudson (@John_Hudson) October 16, 2023

Що цьому передувало

Нагадаємо, Блінкен відвідував Ізраїль 12 жовтня. Тоді він запевнив Нетаньяху у підтримці з боку США, заявивши, що метою ХАМАС є знищення Ізраїлю та євреїв. До того ж, у США неоднократно підкреслювали, що зможуть одночасно підтримувати і Україну, і Ізраїль.

Блінкен також анонсував відкриття КПП "Рафах" у Єгипті для евакуації громадян із Сектора Гази.

Додамо, що прем'єр-міністр Ізраїлю запросив президента США Джо Байдена відвідати державу цього тижня.

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