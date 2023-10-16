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Блинкен во время повторного визита в Израиль скрывался в бункере вместе с Нетаньяху

Понедельник 16 октября 2023 21:45
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Блинкен во время повторного визита в Израиль скрывался в бункере вместе с Нетаньяху Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Израиль вынужден был скрываться от обстрелов вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным СМИ, Блинкен и Нетаньяху вынуждены были скрыться в бункере, после того как воздушные сирены прервали их встречу в Тель-Авиве.

Предварительно им пришлось находиться в бункере около 5 минут, после чего они смогли возобновить свои переговоры.

Журналист Washington Post, ожидавший у здания, опубликовал эти кадры в социальных сетях.

Что этому предшествовало

Напомним, Блинкен посещал Израиль 12 октября. Тогда он заверил Нетаньяху в поддержке США, заявив, что целью ХАМАС является уничтожение Израиля и евреев. К тому же в США неоднократно подчеркивали, что смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль.

Блинкен также анонсировал открытие КПП "Рафах" в Египте для эвакуации граждан из сектора Газа.

Премьер-министр Израиля пригласил президента США Джо Байдена посетить государство на этой неделе.

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Энтони Блинкен Израиль Сектор Газа
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