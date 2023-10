Блинкен во время повторного визита в Израиль скрывался в бункере вместе с Нетаньяху

По данным СМИ, Блинкен и Нетаньяху вынуждены были скрыться в бункере, после того как воздушные сирены прервали их встречу в Тель-Авиве.

Предварительно им пришлось находиться в бункере около 5 минут, после чего они смогли возобновить свои переговоры.

Журналист Washington Post, ожидавший у здания, опубликовал эти кадры в социальных сетях.

Air sirens are blaring now in Tel Aviv as waited for Blinken to finish his meeting with Israel's war cabinet pic.twitter.com/qnlzjTLt2Q — John Hudson (@John_Hudson) October 16, 2023