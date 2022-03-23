Блинкен обсудил со Столтенбергом укрепление восточного фланга НАТО
Государственный секретарь США Энтони Блинкен обговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вопрос по укреплению восточного фланга НАТО и подготовке к внеочередному саммиту НАТО 24 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепа.
Блинкен подтвердил необходимость решительного и единого трансатлантического ответа на войну российского правительства против Украины. Он также одобрил текущую работу по укреплению сдерживания и обороны НАТО.
Госсекретарь подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов к суверенитету и территориальной целостности Украины перед жестокой военной агрессией, которую начал Путин.
Блинкен и Столтенберг также обсудили значительную гуманитарную помощь и помощь в области безопасности, которую союзники НАТО оказывают Украине на двусторонней основе.
Напомним, США и Франция договорились об ужесточении санкций против России.
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