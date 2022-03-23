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Блінкен обговорив зі Столтенбергом зміцнення східного флангу НАТО

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Середа 23 березня 2022 05:12
Блінкен обговорив зі Столтенбергом зміцнення східного флангу НАТО Фото: НАТО (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом питання щодо зміцнення східного флангу НАТО і підготовки до позачергового саміту НАТО 24 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепу.

Блінкен підтвердив необхідність рішучої і єдиної трансатлантичної відповіді на війну російського уряду проти України. Він також схвалив поточну роботу зі зміцнення стримування і оборони НАТО.

Держсекретар підтвердив непохитну прихильність Сполучених Штатів до суверенітету і територіальної цілісності України перед жорстокою військовою агресією, яку почав Путін.

Блінкен і Столтенберг також обговорили значну гуманітарну допомогу і допомогу в галузі безпеки, яку союзники НАТО надають Україні на двосторонній основі.

Нагадаємо, США і Франція домовилися про посилення санкцій проти Росії.

Ми також писали про те, що Байден попередить Сі Цзіньпіна про наслідки допомоги Росії.

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