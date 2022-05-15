Блинкен обсудил с коллегами из Германии, Британии и Франции реакцию на войну в Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен 15 мая обсудил со своими коллегами из Германии, Великобритании и Франции реакцию на войну России против Украины. Встреча дипломатов прошла в Берлине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.
"Блинкен встретился сегодня в Берлине с министрами иностранных дел Германии и Великобритании Анналеной Бербок и Элизабет Трасс, а также генеральным директором Франции по политическим вопросам и вопросам безопасности Филиппом Эррера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дипломаты обсудили продолжающуюся реакцию союзников и партнеров на жестокую агрессивную войну России против Украины. Кроме того, затрагивалась тема переговоров с Ираном и усилия по достижению соглашения о взаимном возвращении к полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.
Напомним, 14-15 мая в Берлине прошла встреча глав МИД стран НАТО. На полях саммита с Блинкеном встретился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Одна из основных тем саммита в Берлине - принятие в НАТО Финляндии и Швеции, против которого выступает Турция. В Альянсе выразили уверенность, что смогут преодолеть возражения Анкары.
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