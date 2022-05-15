Блінкен обговорив з колегами з Німеччини, Британії та Франції реакцію на війну в Україні
Держсекретар США Ентоні Блінкен 15 травня обговорив зі своїми колегами з Німеччини, Великобританії та Франції реакцію на війну Росії проти України. Зустріч дипломатів пройшла в Берліні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США.
"Блінкен зустрівся сьогодні в Берліні з міністрами закордонних справ Німеччини і Великобританії Анналеною Бербок і Елізабет трас, а також генеральним директором Франції з політичних питань і питань безпеки Філіпом Еррера", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що дипломати обговорили триваючу реакцію союзників і Партнерів на жорстоку агресивну війну Росії проти України. Крім того, порушувалася тема переговорів з Іраном і зусилля по досягненню угоди про взаємне повернення до повної реалізації Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) по ядерній програмі Тегерана.
Нагадаємо, 14-15 травня в Берліні пройшла зустріч глав МЗС країн НАТО. На полях саміту з Блінкеном зустрівся міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Одна з основних тем саміту в Берліні - прийняття в НАТО Фінляндії та Швеції, проти якого виступає Туреччина. В Альянсі висловили впевненість, що зможуть подолати заперечення Анкари.
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