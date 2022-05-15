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В НАТО уверены в достижении консенсуса по членству Финляндии и Швеции

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Берлин, Воскресенье 15 мая 2022 12:26
В НАТО уверены в достижении консенсуса по членству Финляндии и Швеции Фото: Швеция и Финляндия вступит в НАТО в кратчайшие сроки (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

В НАТО уверены, что смогут преодолеть возражения Турции и быстро принять Финляндию и Швецию. Альянс готовится к историческому расширению в Северной Европе, вызванному вторжением России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В эти выходные министры иностранных дел 30 стран-членов НАТО проводят двухдневные переговоры в Берлине, посвященные заявкам на членство двух северных стран. Их официальное заявление о вступлении в НАТО ожидается в течение нескольких дней.

Однако в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу неожиданно выступил с возражениями, назвав "неприемлемым и возмутительным" то, что предполагаемые новые члены НАТО поддержали запрещенную курдскую военизированную группировку РПК.

Когда переговоры возобновились в воскресенье, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что он уверен, что опасения Анкары могут быть учтены.

"Турция является важным союзником и выразила озабоченность, которая решается между друзьями и союзниками. Я уверен, что если эти страны решат добиваться членства в НАТО, мы сможем их принять, найти все условия для достижения консенсуса", - добавил он.

Быстрая ратификация

Многие союзники на встрече в Берлине поддержали Финляндию и Швецию, подчеркнув необходимость быстрой ратификации их заявок на членство, что обычно занимает до года.

"Германия подготовила все, чтобы ускорить процесс ратификации", - заявила журналистам министр иностранных дел Анналена Бербок, добавив, что на субботнем ужине министры договорились, что импульс не должен быть потерян.

"Мы должны убедиться, что дадим им гарантии безопасности, не должно быть переходного периода, серой зоны, где их статус неясен", - сказала она.

Она имела в виду период ратификации, в течение которого страны Северной Европы еще не будут защищены Статьей 5 НАТО, которая гарантирует, что нападение на одного союзника является нападением на всех.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли повторила комментарии Бербок, заявив, что надеется, что это можно будет сделать "в течение нескольких недель".

Союзники, к которым в воскресенье присоединился госсекретарь США Энтони Блинкен, обсудили вопрос о временных гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии, чьи планы вызвали угрозы возмездия со стороны Москвы.

Напомним, правящая партия Швеции готова поддержать вступление страны в НАТО. Заявление, которое ожидается 15 мая, отроет путь для подачи на членство в альянсе.

Напомним, ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна, скорее всего, подаст заявку на членство в НАТО 18 мая.

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