Блінкен обговорив з міністром стратегпрому Ізраїлю деескалацію на Близькому Сході
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів переговори з міністром стратегічного планування Ізраїлю Роном Дермером щодо деескалації напруги на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту США.
Очільник американської дипломатії зустрівся з Дермером у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН.
Під час зустрічі держсекретар заявив про важливість досягнення угоди про 21-денне припинення вогню на ізраїльсько-ліванському кордоні, запропоноване ЄС та низкою країн Заходу, а також дипломатичного врегулювання, що дозволить цивільному населенню по обидва боки кордону повернутися до своїх домівок.
"Дипломатичне врегулювання дозволить цивільному населенню по обидва боки кордону повернутися до своїх домівок... подальша ескалація конфлікту лише ускладнить досягнення цієї мети", - заявив Блінкен за підсумками зустрічі.
Держсекретар США також обговорив поточні зусилля з досягнення припинення вогню у Секторі Газа, що забезпечить звільнення заручників, полегшить страждання палестинського народу і створить умови для припинення війни.
Блінкен підкреслив, що всі сторони повинні ухвалити складні рішення, необхідні для досягнення угоди. Він також обговорив кроки, які Ізраїль повинен зробити для поліпшення доставки гуманітарної допомоги до Сектора Газа.
Ризик масштабної війни між Ізраїлем та "Хезболлою"
Останні кілька тижнів спостерігається загострення протистояння між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла". Терористи майже щодня обстрілюють територію північного Ізраїлю, а військові ЦАХАЛ у відповідь обстрілюють південні райони Лівану.
Ізраїль уже неодноразово заявляв про плани ввести війська у Ліван і "повернути жителів північних районів країни до своїх домівок". Днями ізраїльські ВПС завдали удари по 1300 об'єктах ліванських бойовиків.
У США попередили про високу ймовірність повномасштабної війни між Ізраїлем та Ліваном.
Білий дім активізував зусилля з метою деескалації ситуації на Близькому Сході.
США, Австралія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Велика Британія, Катар, а також Європейський Союз запропонували Ізраїлю та "Хезболлі" угоду про припинення вогню на ізраїльсько-ліванському кордоні терміном на 21 день.
Президент Джо Байден обговорив цю угоду з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Однак 26 вересня Ізраїль відмовився від пропозиції тимчасово припинити вогонь проти "Хезболли". ЦАХАЛ почала нову хвилю авіаударів по об’єктах бойовиків у Лівані.
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