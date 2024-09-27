Блінкен обговорив з міністром стратегпрому Ізраїлю деескалацію на Близькому Сході

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепартаменту США.

Очільник американської дипломатії зустрівся з Дермером у кулуарах Генеральної Асамблеї ООН.

Під час зустрічі держсекретар заявив про важливість досягнення угоди про 21-денне припинення вогню на ізраїльсько-ліванському кордоні, запропоноване ЄС та низкою країн Заходу, а також дипломатичного врегулювання, що дозволить цивільному населенню по обидва боки кордону повернутися до своїх домівок.

"Дипломатичне врегулювання дозволить цивільному населенню по обидва боки кордону повернутися до своїх домівок... подальша ескалація конфлікту лише ускладнить досягнення цієї мети", - заявив Блінкен за підсумками зустрічі.

Держсекретар США також обговорив поточні зусилля з досягнення припинення вогню у Секторі Газа, що забезпечить звільнення заручників, полегшить страждання палестинського народу і створить умови для припинення війни.

Блінкен підкреслив, що всі сторони повинні ухвалити складні рішення, необхідні для досягнення угоди. Він також обговорив кроки, які Ізраїль повинен зробити для поліпшення доставки гуманітарної допомоги до Сектора Газа.