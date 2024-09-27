Блинкен обсудил с министром стратегпрома Израиля деэскалацию на Ближнем Востоке

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером о деэскалации напряжения на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

Глава американской дипломатии встретился с Дермером в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.

Госсекретарь обсудил важность достижения соглашения о 21-дневном прекращении огня на израильско-ливанской границе, предложенное ЕС и рядом стран Запада, а также дипломатического урегулирования, которое позволит гражданскому населению по обе стороны границы вернуться в свои дома.

"Дипломатическое урегулирование позволит гражданскому населению по обе стороны границы вернуться в свои дома... дальнейшая эскалация конфликта лишь усложнит достижение этой цели", - заявил Блинкен по итогам встречи.

Госсекретарь США также обсудил текущие усилия по достижению прекращения огня в Секторе Газа, что обеспечит освобождение заложников, облегчит страдания палестинского народа и создаст условия для прекращения войны.

Блинкен подчеркнул, что все стороны должны принять сложные решения, необходимые для достижения соглашения. Он также обсудил шаги, которые Израиль должен предпринять для улучшения доставки гуманитарной помощи в Сектор Газа.