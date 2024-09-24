ua en ru
Вт, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США не підтримують удари Ізраїлю по Лівану, бажають запобігти розширенню війни, - ЗМІ

Вівторок 24 вересня 2024 11:48
UA EN RU
США не підтримують удари Ізраїлю по Лівану, бажають запобігти розширенню війни, - ЗМІ Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки (США) не підтримують ескалацію між Ізраїлем та "Хезболлою". Білий дім зосереджений на зниженні напруженості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами високопоставленого представника Державного департаменту США, Вашингтон не підтримує транскордонну ескалацію між Ізраїлем і "Хезболлою". Зокрема Штати планують обговорити "конкретні ідеї" з союзниками та партнерами з метою запобігання розширення війни.

Тим часом в Ізраїлі стверджують, що посилення авіаударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані має на меті "змусити пов'язане з Іраном угруповання погодитися на дипломатичне вирішення конфлікту".

Тим часом один з американських чиновників, під час брифінгу для журналістів, розкритикував позицію Тель-Авіва й додав, що Штати зосереджені на "зниженні напруженості й розірванні циклу удару-відповіді".

Загострення ситуації на Близькому Сході

Американські офіційні особи попереджають про можливе різке загострення бойових дій між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла", що може перерости у повномасштабний військовий конфлікт.

17-18 вересня в Лівані відбулася серія вибухів (здетонували сотні пейджерів і рацій, якими користуються бойовики). Внаслідок цих подій загинуло щонайменше 37 осіб, а близько 3000 отримали поранення.

Зокрема ізраїльські військово-повітряні сили завдали авіаударів по 1300 об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ліван Іран
NEWS
Росіяни зруйнували Вугледар, через що їм вдалося рухатися у фланг, - голова ЦПД
Росіяни зруйнували Вугледар, через що їм вдалося рухатися у фланг, - голова ЦПД
DAILY
Іван Преображенський: Щоб росіяни вибачилися перед Україною, має змінитись покоління
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Іван Преображенський: Щоб росіяни вибачилися перед Україною, має змінитись покоління