Блінкен назвав мету встановлення граничної ціни на російську нафту

Обмеження цін на російську нафту - ключовий спосіб, яким G7 намагається покарати Москву за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена під час прессконференції глав МЗС "Великої сімки" у Мюнстері, оприлюднену CNN.

Дипломат зазначив, що мета встановлення граничної вартості має подвійний характер. "По-перше, це для того, аби забезпечити надходження енергії на ринок, щоб задовольнити попит. І по-друге, накласти обмеження на здатність Путіна набивати свої кишені доходами від продажу енергії для палива та фінансування війни проти України", - сказав Блінкен. Окрім цього, держсекретар США висловив упевненість, що відповідний механізм допоможе здійснити задумане.