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Блинкен назвал цель установления предельной цены на российскую нефть

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Суббота 05 ноября 2022 01:17
Блинкен назвал цель установления предельной цены на российскую нефть Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Ограничение цен на российскую нефть - ключевой способ, которым G7 пытается наказать Москву за вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время пресс-конференции глав МИД "Большой семерки" в Мюнстере, обнародованное CNN.

Дипломат отметил, что цель установления предельной стоимости носит двойной характер.

"Во-первых, это для того чтобы обеспечить поступление энергии на рынок, чтобы удовлетворить спрос. И во-вторых, наложить ограничения на способность Путина набивать свои карманы доходами от продажи энергии для топлива и финансирования войны против Украины", - сказал Блинкен.

Кроме того, госсекретарь США выразил уверенность, что соответствующий механизм поможет осуществить задуманное.

Напомним, страны "Большой семерки" и Австралия 3 ноября договорились установить предельную фиксированную цену на российскую нефть в конце текущего месяца.

К слову, глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

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