Блинкен назвал цель установления предельной цены на российскую нефть

Ограничение цен на российскую нефть - ключевой способ, которым G7 пытается наказать Москву за вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время пресс-конференции глав МИД "Большой семерки" в Мюнстере, обнародованное CNN .

Дипломат отметил, что цель установления предельной стоимости носит двойной характер.

"Во-первых, это для того чтобы обеспечить поступление энергии на рынок, чтобы удовлетворить спрос. И во-вторых, наложить ограничения на способность Путина набивать свои карманы доходами от продажи энергии для топлива и финансирования войны против Украины", - сказал Блинкен.

Кроме того, госсекретарь США выразил уверенность, что соответствующий механизм поможет осуществить задуманное.