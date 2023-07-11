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Блінкен про надання касетних боєприпасів Україні: союзники нас розуміють

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США, Вівторок 11 липня 2023 22:32
Блінкен про надання касетних боєприпасів Україні: союзники нас розуміють Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Партнери з розумінням ставляться до того, що Сполучені Штати надають Україні касетні боєприпаси.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю NBC.

Блінкен нагадав, що США надають боєприпаси, заборонені більш ніж 100 країнами, щоб "заповнити прогалину", оскільки світові запаси боєприпасів вичерпуються.

"Запаси унітарних боєприпасів, а не касетних боєприпасів, в усьому світі й в Україні вичерпуються. Вони ось-ось вичерпаються", - пояснив Блінкен.

Він наголосив, що партнери розуміють чому США так чинять.

"Кожен союзник, з яким я розмовляв, сказав, що вони розуміють, чому ми це робимо і коли ми це робимо", - сказав державний секретар США.

Блінкен також зазначив, що члени Альянсу працюють над нарощуванням потужностей звичайних озброєнь, але "буде прогалина між тим, коли у них закінчаться ці боєприпаси, і тим, коли нові боєприпаси зможуть з'явитись на озброєнні".

"І тому важкий, але необхідний вибір – дати їм (Україні - ред.) касетні боєприпаси – зводився до цього: якщо ми цього не зробимо... у них закінчаться боєприпаси. Якщо у них закінчаться боєприпаси, вони будуть беззахисними", – додав він.

Касетні снаряди для України

Україна в рамках нового пакету військової допомоги від США отримає касетні боєприпаси та інше озброєння. Американський президент Джо Байден заявив, що такі снаряди допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

Раніше глава Міноборони України Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних боєприпасів та назвав п'ять головних принципів у їх використанні.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що касетні боєприпаси допоможуть компенсувати снарядний дефіцит українських військових. Крім того, зазначив він, це зрозуміла мова для РФ.

При цьому радник Білого дому національної безпеки Джейк Салліван розкрив зобов'язання України щодо застосування касетних боєприпасів.

Пізніше у Держдепі США пояснили, як схвалили рішення про передачу Україні касетних боєприпасів.

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