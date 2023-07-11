Блинкен о предоставлении кассетных боеприпасов Украине: союзники понимают нас

Партнеры с пониманием относятся к тому, что Соединенные Штаты предоставляют Украине кассетные боеприпасы.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью NBC .

Блинкен напомнил, что США предоставляют боеприпасы, запрещенные более чем 100 странами, чтобы "заполнить пробел", поскольку мировые запасы боеприпасов исчерпываются.

"Запасы унитарных боеприпасов, а не кассетных боеприпасов, во всем мире и в Украине исчерпываются. Они вот-вот иссякнут", - пояснил Блинкен.

Он подчеркнул, что партнеры понимают почему США так поступают.

"Каждый союзник, с которым я разговаривал, сказал, что они понимают, почему мы это делаем и когда мы это делаем", - сказал государственный секретарь США.

Блинкен также отметил, что члены Альянса работают над наращиванием мощностей обычных вооружений, но "будет пробел между тем, когда у них закончатся эти боеприпасы, и тем, когда новые боеприпасы смогут появиться на вооружении".

"И поэтому тяжелый, но необходимый выбор - дать им (Украине - ред.) кассетные боеприпасы - сводился к этому: если мы этого не сделаем... у них закончатся боеприпасы. Если у них закончатся боеприпасы, они будут беззащитными", - добавил он.

Кассетные снаряды для Украины.

Украина в рамках нового пакета военной помощи от США получит кассетные боеприпасы и другое вооружение. Американский президент Джо Байден заявил, что такие снаряды помогут украинским военным продолжить контрнаступление.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников развеял страхи по передаче кассетных боеприпасов и назвал пять главных принципов в их использовании.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что кассетные боеприпасы помогут компенсировать снарядный дефицит украинских военных. Кроме того, отметил он, это понятный язык для РФ.

При этом советник Белого дома национальной безопасности Джейк Салливан раскрыл обязательство Украины по применению кассетных боеприпасов.

Позже в Госдепе США объяснили, как одобрили решение о передаче Украине кассетных боеприпасов.

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