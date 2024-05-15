Блінкен: Конгрес дав нам право конфіскувати активи РФ, ми ним скористаємося

"Наш Конгрес дав нам повноваження конфіскувати російські активи в Сполучених Штатах. Ми маємо намір це використовувати", — сказав Блінкен у виступі в КПІ під час візиту до Києва.

Він наголосив, що Росія повинна заплатити за завдані нею руйнування в Україні.

Блінкен сказав, що США працюють з іншими країнами G7 щодо використання заморожених активів РФ.

"Велика сімка може розблокувати мільярди доларів і надіслати потужне повідомлення Путіну, що час не на його боці", — сказав держсекретар США.

Право на конфіскацію