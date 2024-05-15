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Блинкен: Конгресс дал нам право конфисковать активы РФ, мы им воспользуемся

Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Украину (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американские власти намерены воспользоваться полномочием конфисковать замороженные российские активы, которое предоставил им Конгресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Наш Конгресс дал нам полномочия конфисковать российские активы в Соединенных Штатах. Мы намерены это использовать", - сказал Блинкен в выступлении в КПИ во время визита в Киев.

Он подчеркнул, что Россия должна заплатить за нанесенные ею разрушения в Украине.

Блинкен сказал, что США работают с другими странами G7 по вопросу использования замороженных активов РФ.

"Большая семерка может разблокировать миллиарды долларов и отправить мощное сообщение Путину, что время не на его стороне", - сказал госсекретарь США.

Право на конфискацию

Принятым недавно законом Конгресс предоставил полномочия президенту США применить процедуру конфискации суверенных активов РФ с последующей передачей соответствующих средств в специальные фонды (Compensation Fund, Ukraine Support Fund). При этом президент может согласовывать алгоритм передачи Украине конфискованных российских активов с государствами Группы семи, ЕС, Австралией и другими партнерами США.

Реальное положение дел

Запад фактически отказался от полной конфискации активов РФ из-за опасений, что это может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки.

Евросоюз склоняется к использованию в пользу Украины чрезвычайных доходов, то есть процентов, от замороженных активов России. Эти доходы оцениваются в 2,5-3 млрд. евро в год.

G7 должна принять окончательное решение по этому вопросу на встрече лидеров в июне.

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