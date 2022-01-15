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Блинкен и глава дипломатии ЕС обсудили ситуацию вокруг Украины

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Суббота 15 января 2022 21:24
Блинкен и глава дипломатии ЕС обсудили ситуацию вокруг Украины Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. В ходе беседы они обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

В частности, стороны обсудили тесную координацию их действий вместе с союзниками по НАТО и европейскими партнерами в ответ на продолжающееся вызывающее глубокую тревогу наращивание Россией военного присутствия в Украине и рядом с ней.

Блинкен подтвердил, что дальнейшая агрессия России против Украины будет встречена быстрыми, жесткими и скоординированными последствиями.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Белый дом подготовил 18 сценариев на случай вторжения России в Украину.

Кроме того, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российский президент Владимир Путин должен выбрать либо путь эскалации и санкций, либо продолжение переговоров.

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Евросоюз Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Энтони Блинкен
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