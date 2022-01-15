Блинкен и глава дипломатии ЕС обсудили ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. В ходе беседы они обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

В частности, стороны обсудили тесную координацию их действий вместе с союзниками по НАТО и европейскими партнерами в ответ на продолжающееся вызывающее глубокую тревогу наращивание Россией военного присутствия в Украине и рядом с ней.

Блинкен подтвердил, что дальнейшая агрессия России против Украины будет встречена быстрыми, жесткими и скоординированными последствиями.