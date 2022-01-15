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Блінкен і глава дипломатії ЄС обговорили ситуацію навколо України

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Субота 15 січня 2022 21:24
Блінкен і глава дипломатії ЄС обговорили ситуацію навколо України Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з Верховним представником Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем. В ході бесіди вони обговорили ситуацію навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

Зокрема, сторони обговорили тісну координацію їх дій разом з союзниками по НАТО і європейськими партнерами у відповідь на триваюче викликає глибоку тривогу нарощування Росією військової присутності в Україні і поруч з нею.

Блінкен підтвердив, що подальша агресія Росії проти України буде зустрінута швидкими, жорсткими і скоординованими наслідками.

Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Білий дім підготував 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії в Україну.

Крім того, раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що російський президент Володимир Путін повинен вибрати або шлях ескалації і санкцій, або продовження переговорів.

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