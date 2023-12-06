ua en ru
Ср, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Блінкен: безкарність Путіна відкриє скриньку Пандори агресії в усьому світі

Середа 06 грудня 2023 16:59
UA EN RU
Блінкен: безкарність Путіна відкриє скриньку Пандори агресії в усьому світі Фото: Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Припинення підтримки України дозволить російському диктатору Володимиру Путіну й надалі діяти безкарно. Це відкриє скриньку Пандори з агресією по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря США Ентоні Блінкена під час на заходу "Коаліція глобального лідерства США", якого цитує пресслужба Держдепу.

"Ми повинні забезпечити, щоб Україна продовжувала досягати успіху. Ми повинні забезпечити, щоб Росія продовжувала зазнавати поразки. Якщо ми цього не зробимо, Путіну буде дозволено діяти безкарно, що відкриє скриньку Пандори з агресією по всьому світу", - заявив Блінкен.

За словами державного секретаря США, інші потенційні агресори аналізуватимуть реакцію світу на дії Путіна й винесуть з цього урок.

Ордер на арешт Путіна

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Як писало The Independent, диктатору також може загрожувати нова справа про воєнний злочин. Згідно з розслідуванням, Путін заздалегідь планував голод в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Ентоні Блінкен Війна в Україні
NEWS
У росіян три лінії оборони, ЗСУ пройшли дві. Є план війни на 2024 рік, - Умєров
У росіян три лінії оборони, ЗСУ пройшли дві. Є план війни на 2024 рік, - Умєров
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО