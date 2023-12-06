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Блинкен: безнаказанность Путина откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру

Среда 06 декабря 2023 16:59
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Блинкен: безнаказанность Путина откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру Фото: Энтони Блинкен, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Прекращение поддержки Украины позволит российскому диктатору Владимиру Путину и дальше действовать безнаказанно. Это откроет ящик Пандоры с агрессией по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Энтони Блинкена во время мероприятия "Коалиция глобального лидерства США", которое цитирует пресс-служба Госдепа.

"Мы должны обеспечить, чтобы Украина продолжала добиваться успеха. Мы должны обеспечить, чтобы Россия продолжала терпеть поражение. Если мы этого не сделаем, Путину будет позволено действовать безнаказанно, что откроет ящик Пандоры с агрессией по всему миру", - заявил Блинкен.

По словам государственного секретаря США, другие потенциальные агрессоры будут анализировать реакцию мира на действия Путина и извлекут из этого урок.

Ордер на арест Путина

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Как писало The Independent, диктатору также может грозить новое дело о военном преступлении. Согласно расследованию, Путин заранее планировал голод в Украине.

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