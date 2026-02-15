ua en ru
Головна » Життя

Блекаути не збили ціни? Де в Києві оренда завмерла, а де подорожчала на 8%

Київ, Неділя 15 лютого 2026 08:10
Блекаути не збили ціни? Де в Києві оренда завмерла, а де подорожчала на 8% Як змінився ринок оренди в Києві через блекаути (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Попри серйозні перебої з електро- та водопостачанням, ринок нерухомості Києва демонструє аномальну стійкість. Навіть у районах, що найбільше постраждали від комунальних криз, власники житла не поспішають знижувати ціни, обравши стратегію вичікування.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла керівниця ЛУН статистики Людмила Кірюхіна.

Головне:

Головне:

  • Стійкість цін: У Дарницькому та Дніпровському районах вартість оренди за місяць не змінилася (0%), тоді як в інших районах столиці зафіксовано ріст на 3-8%.
  • Ринок завмер: Замість обвалу цін спостерігається падіння кількості нових угод - орендарі та власники відкладають рішення до стабілізації ситуації.
  • Вторинний ринок зростає: Попри війну, за рік ціни на купівлю житла підскочили на 16-18%, а середня вартість "квадрата" у новобудовах сягнула 1320 доларів.

Вплив блекаутів на ціни: ситуація в районах Києва

"За останній місяць найбільше будинків, що постраждали від перебоїв із водою, електропостачанням та опаленням, є на лівому березі Києва. Втім, якщо подивитися на поведінку ринку оренди за останній місяць, цифри демонструють стриману реакцію", - каже Людмила Кірюхіна.

За даними ЛУН, вартість оренди однокімнатних квартир за місяць не змінилася:

  • Дніпровський район - 0% приросту,
  • Дарницький район - 0% приросту.

"Тобто в короткостроковій перспективі в умовах відчутних перебоїв із базовими комунальними послугами ми не бачимо різкого зниження цін. Але ринок завмер в найбільш постраждалих районах, тоді як в інших ціни в середньому виросли на 3-8%", - додає експерт.

Деснянський район залишається найдешевшим у Києві. Зараз там оренда однокімнатних квартир в середньому коштує 9 350 гривень, двокімнатних - 11 500 гривень, трикімнатних - 13 тисяч гривень.

У Дніпровському районі однокімнатні квартири здають за 14 тисяч гривень, двокімнатні - 15 тисяч гривень, трикімнатні - 29 900 гривень.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в інших районах Києва:

  • Печерськ - 36 800 гривень
  • Шевченківський район - 28 тисяч гривень
  • Голосіївський - 20 тисяч гривень
  • Подільський - 19 тисяч гривень
  • Солом’янський - 15 тисяч гривень
  • Дарницький - 15 тисяч гривень
  • Оболонський - 14 тисяч гривень
  • Святошинський - 13 тисяч гривень

Блекаути не збили ціни? Де в Києві оренда завмерла, а де подорожчала на 8%Ціни на оренду житла у Києві, приріст за рік (скриншот)

Прогнози та динаміка: чого чекати далі

"На цьому етапі повномасштабної війни ринок поводиться інакше, ніж у перші місяці. Він не обвалюється - він завмирає. Частина орендарів відкладає рішення, зменшується кількість нових угод, але власники не поспішають коригувати прайси вниз", - каже Кірюхіна.

За її словами, раніше, за умови стабілізації ситуації, активність поступово відновлювалась, і ринок повертався до повільного зростання - пропорційно до попиту та рівня впевненості людей.

"Цього можна очікувати і зараз, якщо ситуація з найбільш постраждалими районами та будинками нормалізується найближчим часом. Це показує, що ринок оренди в Києві став більш стійким до короткострокових криз. ЛУН тримає руку на пульсі та відслідковує найменші коливання ринку і у разі змін, ми повідомимо", - говорить Кірюхіна.

Додамо, що у Києві протягом року на вторинному ринку зросли ціни на всі види квартир.

Вартість житла:

  • однокімнатна квартира 70 тисяч доларів, приріст ціни за рік - 16%;
  • двокімнатна - 112 тисяч доларів, ціна зросла на 17%;
  • трикімнатні - 165 тияч доларів, здорожчання відбулося на 18%.

У новобудовах теж відбувася ріст, в середньому "квадрат" на первинці коштує 1320 доларів. Ціна поступається тільки Львову.

Читайте також про те, що у Чернігові протягом 2025 року подорожчала нерухомість. Найбільше зросли у ціні двокімнатні квартири - на 18% у валюті. А от ринок оренди залишався стабільним, в середньому у місті витрачають 35% зарплати на квартплату.

Раніше ми писали про те, що найдорожчою оренда є в Києві та на заході України. А Ужгород вже не перший рік продовжує залишатись лідером - тут містяни віддають 80% зарплати за "дах над головою".

