Блекаути не збили ціни? Де в Києві оренда завмерла, а де подорожчала на 8%
Попри серйозні перебої з електро- та водопостачанням, ринок нерухомості Києва демонструє аномальну стійкість. Навіть у районах, що найбільше постраждали від комунальних криз, власники житла не поспішають знижувати ціни, обравши стратегію вичікування.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла керівниця ЛУН статистики Людмила Кірюхіна.
Головне:
- Стійкість цін: У Дарницькому та Дніпровському районах вартість оренди за місяць не змінилася (0%), тоді як в інших районах столиці зафіксовано ріст на 3-8%.
- Ринок завмер: Замість обвалу цін спостерігається падіння кількості нових угод - орендарі та власники відкладають рішення до стабілізації ситуації.
- Вторинний ринок зростає: Попри війну, за рік ціни на купівлю житла підскочили на 16-18%, а середня вартість "квадрата" у новобудовах сягнула 1320 доларів.
Вплив блекаутів на ціни: ситуація в районах Києва
"За останній місяць найбільше будинків, що постраждали від перебоїв із водою, електропостачанням та опаленням, є на лівому березі Києва. Втім, якщо подивитися на поведінку ринку оренди за останній місяць, цифри демонструють стриману реакцію", - каже Людмила Кірюхіна.
За даними ЛУН, вартість оренди однокімнатних квартир за місяць не змінилася:
- Дніпровський район - 0% приросту,
- Дарницький район - 0% приросту.
"Тобто в короткостроковій перспективі в умовах відчутних перебоїв із базовими комунальними послугами ми не бачимо різкого зниження цін. Але ринок завмер в найбільш постраждалих районах, тоді як в інших ціни в середньому виросли на 3-8%", - додає експерт.
Деснянський район залишається найдешевшим у Києві. Зараз там оренда однокімнатних квартир в середньому коштує 9 350 гривень, двокімнатних - 11 500 гривень, трикімнатних - 13 тисяч гривень.
У Дніпровському районі однокімнатні квартири здають за 14 тисяч гривень, двокімнатні - 15 тисяч гривень, трикімнатні - 29 900 гривень.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в інших районах Києва:
- Печерськ - 36 800 гривень
- Шевченківський район - 28 тисяч гривень
- Голосіївський - 20 тисяч гривень
- Подільський - 19 тисяч гривень
- Солом’янський - 15 тисяч гривень
- Дарницький - 15 тисяч гривень
- Оболонський - 14 тисяч гривень
- Святошинський - 13 тисяч гривень
Ціни на оренду житла у Києві, приріст за рік (скриншот)
Прогнози та динаміка: чого чекати далі
"На цьому етапі повномасштабної війни ринок поводиться інакше, ніж у перші місяці. Він не обвалюється - він завмирає. Частина орендарів відкладає рішення, зменшується кількість нових угод, але власники не поспішають коригувати прайси вниз", - каже Кірюхіна.
За її словами, раніше, за умови стабілізації ситуації, активність поступово відновлювалась, і ринок повертався до повільного зростання - пропорційно до попиту та рівня впевненості людей.
"Цього можна очікувати і зараз, якщо ситуація з найбільш постраждалими районами та будинками нормалізується найближчим часом. Це показує, що ринок оренди в Києві став більш стійким до короткострокових криз. ЛУН тримає руку на пульсі та відслідковує найменші коливання ринку і у разі змін, ми повідомимо", - говорить Кірюхіна.
Додамо, що у Києві протягом року на вторинному ринку зросли ціни на всі види квартир.
Вартість житла:
- однокімнатна квартира 70 тисяч доларів, приріст ціни за рік - 16%;
- двокімнатна - 112 тисяч доларів, ціна зросла на 17%;
- трикімнатні - 165 тияч доларів, здорожчання відбулося на 18%.
У новобудовах теж відбувася ріст, в середньому "квадрат" на первинці коштує 1320 доларів. Ціна поступається тільки Львову.
