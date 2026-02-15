Блэкауты не сбили цены? Где в Киеве аренда замерла, а где подорожала на 8%
Несмотря на серьезные перебои с электро- и водоснабжением, рынок недвижимости Киева демонстрирует аномальную устойчивость. Даже в районах, наиболее пострадавших от коммунальных кризисов, владельцы жилья не спешат снижать цены, выбрав стратегию выжидания.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель ЛУН статистики Людмила Кирюхина.
Читайте также: Побег из столицы из-за нехватки света: сколько стоит арендовать дом под Киевом
Главное:
- Устойчивость цен: В Дарницком и Днепровском районах стоимость аренды за месяц не изменилась (0%), тогда как в других районах столицы зафиксирован рост на 3-8%.
- Рынок замер: Вместо обвала цен наблюдается падение количества новых сделок - арендаторы и собственники откладывают решения до стабилизации ситуации.
- Вторичный рынок растет: Несмотря на войну, за год цены на покупку жилья подскочили на 16-18%, а средняя стоимость "квадрата" в новостройках достигла 1320 долларов.
Влияние блэкаутов на цены: ситуация в районах Киева
"За последний месяц больше всего домов, пострадавших от перебоев с водой, электроснабжением и отоплением, есть на левом берегу Киева. Впрочем, если посмотреть на поведение рынка аренды за последний месяц, цифры демонстрируют сдержанную реакцию", - говорит Людмила Кирюхина.
По данным ЛУН, стоимость аренды однокомнатных квартир за месяц не изменилась:
- Днепровский район - 0% прироста,
- Дарницкий район - 0% прироста.
"То есть в краткосрочной перспективе в условиях ощутимых перебоев с базовыми коммунальными услугами мы не видим резкого снижения цен. Но рынок замер в наиболее пострадавших районах, тогда как в других цены в среднем выросли на 3-8%", - добавляет эксперт.
Деснянский район остается самым дешевым в Киеве. Сейчас там аренда однокомнатных квартир в среднем стоит 9 350 гривен, двухкомнатных - 11 500 гривен, трехкомнатных - 13 тысяч гривен.
В Днепровском районе однокомнатные квартиры сдают за 14 тысяч гривен, двухкомнатные - 15 тысяч гривен, трехкомнатные - 29 900 гривен.
Цены на аренду однокомнатных квартир в других районах Киева:
- Печерск - 36 800 гривен
- Шевченковский район - 28 тысяч гривен
- Голосеевский - 20 тысяч гривен
- Подольский - 19 тысяч гривен
- Соломенский - 15 тысяч гривен
- Дарницкий - 15 тысяч гривен
- Оболонский - 14 тысяч гривен
- Святошинский - 13 тысяч гривен
Цены на аренду жилья в Киеве, прирост за год (скриншот)
Прогнозы и динамика: чего ждать дальше
"На этом этапе полномасштабной войны рынок ведет себя иначе, чем в первые месяцы. Он не обваливается - он замирает. Часть арендаторов откладывает решение, уменьшается количество новых сделок, но собственники не спешат корректировать прайсы вниз", - говорит Кирюхина.
По ее словам, ранее, при условии стабилизации ситуации, активность постепенно восстанавливалась, и рынок возвращался к медленному росту - пропорционально спросу и уровню уверенности людей.
"Этого можно ожидать и сейчас, если ситуация с наиболее пострадавшими районами и домами нормализуется в ближайшее время. Это показывает, что рынок аренды в Киеве стал более устойчивым к краткосрочным кризисам. ЛУН держит руку на пульсе и отслеживает малейшие колебания рынка и в случае изменений, мы сообщим", - говорит Кирюхина.
Добавим, что в Киеве в течение года на вторичном рынке выросли цены на все виды квартир.
Стоимость жилья:
- однокомнатная квартира 70 тысяч долларов, прирост цены за год - 16%;
- двухкомнатная - 112 тысяч долларов, цена выросла на 17%;
- трехкомнатные - 165 тысяч долларов, подорожание произошло на 18%.
В новостройках тоже происходил рост, в среднем "квадрат" на первичке стоит 1320 долларов. Цена уступает только Львову.
Читайте также о том, что в Чернигове в течение 2025 года подорожала недвижимость. Больше всего выросли в цене двухкомнатные квартиры - на 18% в валюте. А вот рынок аренды оставался стабильным, в среднем в городе тратят 35% зарплаты на квартплату.
Ранее мы писали о том, что самой дорогой аренда является в Киеве и на западе Украины. А Ужгород уже не первый год продолжает оставаться лидером - здесь горожане отдают 80% зарплаты за "крышу над головой".