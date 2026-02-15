ua en ru
Блэкауты не сбили цены? Где в Киеве аренда замерла, а где подорожала на 8%

Киев, Воскресенье 15 февраля 2026 08:10
UA EN RU
Блэкауты не сбили цены? Где в Киеве аренда замерла, а где подорожала на 8% Как изменился рынок аренды в Киеве из-за блэкаутов (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Несмотря на серьезные перебои с электро- и водоснабжением, рынок недвижимости Киева демонстрирует аномальную устойчивость. Даже в районах, наиболее пострадавших от коммунальных кризисов, владельцы жилья не спешат снижать цены, выбрав стратегию выжидания.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель ЛУН статистики Людмила Кирюхина.

Читайте также: Побег из столицы из-за нехватки света: сколько стоит арендовать дом под Киевом

Главное:

  • Устойчивость цен: В Дарницком и Днепровском районах стоимость аренды за месяц не изменилась (0%), тогда как в других районах столицы зафиксирован рост на 3-8%.
  • Рынок замер: Вместо обвала цен наблюдается падение количества новых сделок - арендаторы и собственники откладывают решения до стабилизации ситуации.
  • Вторичный рынок растет: Несмотря на войну, за год цены на покупку жилья подскочили на 16-18%, а средняя стоимость "квадрата" в новостройках достигла 1320 долларов.

Влияние блэкаутов на цены: ситуация в районах Киева

"За последний месяц больше всего домов, пострадавших от перебоев с водой, электроснабжением и отоплением, есть на левом берегу Киева. Впрочем, если посмотреть на поведение рынка аренды за последний месяц, цифры демонстрируют сдержанную реакцию", - говорит Людмила Кирюхина.

По данным ЛУН, стоимость аренды однокомнатных квартир за месяц не изменилась:

  • Днепровский район - 0% прироста,
  • Дарницкий район - 0% прироста.

"То есть в краткосрочной перспективе в условиях ощутимых перебоев с базовыми коммунальными услугами мы не видим резкого снижения цен. Но рынок замер в наиболее пострадавших районах, тогда как в других цены в среднем выросли на 3-8%", - добавляет эксперт.

Деснянский район остается самым дешевым в Киеве. Сейчас там аренда однокомнатных квартир в среднем стоит 9 350 гривен, двухкомнатных - 11 500 гривен, трехкомнатных - 13 тысяч гривен.

В Днепровском районе однокомнатные квартиры сдают за 14 тысяч гривен, двухкомнатные - 15 тысяч гривен, трехкомнатные - 29 900 гривен.

Цены на аренду однокомнатных квартир в других районах Киева:

  • Печерск - 36 800 гривен
  • Шевченковский район - 28 тысяч гривен
  • Голосеевский - 20 тысяч гривен
  • Подольский - 19 тысяч гривен
  • Соломенский - 15 тысяч гривен
  • Дарницкий - 15 тысяч гривен
  • Оболонский - 14 тысяч гривен
  • Святошинский - 13 тысяч гривен

Блэкауты не сбили цены? Где в Киеве аренда замерла, а где подорожала на 8%Цены на аренду жилья в Киеве, прирост за год (скриншот)

Прогнозы и динамика: чего ждать дальше

"На этом этапе полномасштабной войны рынок ведет себя иначе, чем в первые месяцы. Он не обваливается - он замирает. Часть арендаторов откладывает решение, уменьшается количество новых сделок, но собственники не спешат корректировать прайсы вниз", - говорит Кирюхина.

По ее словам, ранее, при условии стабилизации ситуации, активность постепенно восстанавливалась, и рынок возвращался к медленному росту - пропорционально спросу и уровню уверенности людей.

"Этого можно ожидать и сейчас, если ситуация с наиболее пострадавшими районами и домами нормализуется в ближайшее время. Это показывает, что рынок аренды в Киеве стал более устойчивым к краткосрочным кризисам. ЛУН держит руку на пульсе и отслеживает малейшие колебания рынка и в случае изменений, мы сообщим", - говорит Кирюхина.

Добавим, что в Киеве в течение года на вторичном рынке выросли цены на все виды квартир.

Стоимость жилья:

  • однокомнатная квартира 70 тысяч долларов, прирост цены за год - 16%;
  • двухкомнатная - 112 тысяч долларов, цена выросла на 17%;
  • трехкомнатные - 165 тысяч долларов, подорожание произошло на 18%.

В новостройках тоже происходил рост, в среднем "квадрат" на первичке стоит 1320 долларов. Цена уступает только Львову.

Читайте также о том, что в Чернигове в течение 2025 года подорожала недвижимость. Больше всего выросли в цене двухкомнатные квартиры - на 18% в валюте. А вот рынок аренды оставался стабильным, в среднем в городе тратят 35% зарплаты на квартплату.

Ранее мы писали о том, что самой дорогой аренда является в Киеве и на западе Украины. А Ужгород уже не первый год продолжает оставаться лидером - здесь горожане отдают 80% зарплаты за "крышу над головой".

