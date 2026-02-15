Блэкауты не сбили цены? Где в Киеве аренда замерла, а где подорожала на 8%

Несмотря на серьезные перебои с электро- и водоснабжением, рынок недвижимости Киева демонстрирует аномальную устойчивость. Даже в районах, наиболее пострадавших от коммунальных кризисов, владельцы жилья не спешат снижать цены, выбрав стратегию выжидания.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель ЛУН статистики Людмила Кирюхина.

Главное:

Устойчивость цен: В Дарницком и Днепровском районах стоимость аренды за месяц не изменилась (0%), тогда как в других районах столицы зафиксирован рост на 3-8%.

В Дарницком и Днепровском районах стоимость аренды за месяц не изменилась (0%), тогда как в других районах столицы зафиксирован рост на 3-8%. Рынок замер: Вместо обвала цен наблюдается падение количества новых сделок - арендаторы и собственники откладывают решения до стабилизации ситуации.

Вместо обвала цен наблюдается падение количества новых сделок - арендаторы и собственники откладывают решения до стабилизации ситуации. Вторичный рынок растет: Несмотря на войну, за год цены на покупку жилья подскочили на 16-18%, а средняя стоимость "квадрата" в новостройках достигла 1320 долларов.

Влияние блэкаутов на цены: ситуация в районах Киева

"За последний месяц больше всего домов, пострадавших от перебоев с водой, электроснабжением и отоплением, есть на левом берегу Киева. Впрочем, если посмотреть на поведение рынка аренды за последний месяц, цифры демонстрируют сдержанную реакцию", - говорит Людмила Кирюхина.

По данным ЛУН, стоимость аренды однокомнатных квартир за месяц не изменилась:

Днепровский район - 0% прироста,

Дарницкий район - 0% прироста.

"То есть в краткосрочной перспективе в условиях ощутимых перебоев с базовыми коммунальными услугами мы не видим резкого снижения цен. Но рынок замер в наиболее пострадавших районах, тогда как в других цены в среднем выросли на 3-8%", - добавляет эксперт.

Деснянский район остается самым дешевым в Киеве. Сейчас там аренда однокомнатных квартир в среднем стоит 9 350 гривен, двухкомнатных - 11 500 гривен, трехкомнатных - 13 тысяч гривен.

В Днепровском районе однокомнатные квартиры сдают за 14 тысяч гривен, двухкомнатные - 15 тысяч гривен, трехкомнатные - 29 900 гривен.

Цены на аренду однокомнатных квартир в других районах Киева:

Печерск - 36 800 гривен

Шевченковский район - 28 тысяч гривен

Голосеевский - 20 тысяч гривен

Подольский - 19 тысяч гривен

Соломенский - 15 тысяч гривен

Дарницкий - 15 тысяч гривен

Оболонский - 14 тысяч гривен

Святошинский - 13 тысяч гривен

Цены на аренду жилья в Киеве, прирост за год (скриншот)

Прогнозы и динамика: чего ждать дальше

"На этом этапе полномасштабной войны рынок ведет себя иначе, чем в первые месяцы. Он не обваливается - он замирает. Часть арендаторов откладывает решение, уменьшается количество новых сделок, но собственники не спешат корректировать прайсы вниз", - говорит Кирюхина.

По ее словам, ранее, при условии стабилизации ситуации, активность постепенно восстанавливалась, и рынок возвращался к медленному росту - пропорционально спросу и уровню уверенности людей.

"Этого можно ожидать и сейчас, если ситуация с наиболее пострадавшими районами и домами нормализуется в ближайшее время. Это показывает, что рынок аренды в Киеве стал более устойчивым к краткосрочным кризисам. ЛУН держит руку на пульсе и отслеживает малейшие колебания рынка и в случае изменений, мы сообщим", - говорит Кирюхина.

Добавим, что в Киеве в течение года на вторичном рынке выросли цены на все виды квартир.

Стоимость жилья:

однокомнатная квартира 70 тысяч долларов, прирост цены за год - 16%;

двухкомнатная - 112 тысяч долларов, цена выросла на 17%;

трехкомнатные - 165 тысяч долларов, подорожание произошло на 18%.

В новостройках тоже происходил рост, в среднем "квадрат" на первичке стоит 1320 долларов. Цена уступает только Львову.