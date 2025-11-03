Блекаути в російських містах: де і чому зникло світло

Які міста РФ залишались без електрики

Як писало РБК-Україна, 1 листопада під атакою безпілотників опинилося місто Желєзногорськ Курської області РФ. Там нібито була атакована підстанція, через що частина міста залишилася без електрики.

Ввечері 31 жовтня без світла залишилось Підмосков'я. Перед цим в місцевих пабліках з'являлась інформація про невідомі дрони, які підлітають до російської столиці.

В Орлі після удару по ТЕЦ частина міста залишилася без електропостачання. За даними російських Телеграм-каналів, дрон влучив у відкритий розподільчий пристрій.