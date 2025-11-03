RU

Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Блэкауты в российских городах: где и почему пропал свет

Фото: улицы города во время отключения света (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Рыльск Курской области и Фролово Волгоградской области вечером 3 ноября остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и губернаторов этих регионов.

Отключение света во Фролово

В городе Фролово Волгоградской области из-за попадания неизвестных беспилотников произошел пожар на местной подстанции.

Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил, что в результате падения обломков БпЛА возник пожар на электрической подстанции "Фроловская".

Около 21:00 на территории Волгоградской области была объявлена "дроновая опасность". Сообщение об этом присылало МЧС.

Местным жителям советовали отходить от окон и избегать открытых участков улиц.

Одновременно в аэропорту Волгограда объявляли план "Ковер".

Блэкаут в Курской области

Также свет исчез в нескольких населенных пунктах Курской области. Видео с темными улицами публиковали местные жители.

 

Губернатор региона Александр Хинштейн написал в Telegram, что под отключение света попало более 16 тыс. потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от Рыльской подстанции.

Чиновник сообщил, что аварийное отключение электроснабжения произошло в результате "удара врага" по подстанции.

 

 

Какие города РФ оставались без электричества

Как писало РБК-Украина, 1 ноября под атакой беспилотников оказался город Железногорск Курской области РФ. Там якобы была атакована подстанция, из-за чего часть города осталась без электричества.

Вечером 31 октября без света осталось Подмосковье. Перед этим в местных пабликах появлялась информация о неизвестных дронах, которые подлетают к российской столице.

В Орле после удара по ТЭЦ часть города осталась без электроснабжения. По данным российских Телеграмм-каналов, дрон попал в открытое распределительное устройство.

